تواصل الاحتجاجات ضد ضريبة الدخل في الأردن.. واجتماع للحكومة ومجلس النقباء بالبرلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواصلت الاحتجاجات في العاصمة عمان ومناطق متفرقة بالأردن، الجمعة، ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، حيث طالب المتظاهرون الحكومة بالتراجع عن مشروع القانون وإيجاد بدائل لدعم الموازنة دون التأثير على محدودي الدخل.

من جانبه، قال رئيس مجلس النقباء الأردنيين نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، إن المجلس قرر الاستجابة لدعوة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لعقد لقاء في المجلس، السبت، حول مشروع قانون ضريبة الدخل بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي.

وأضاف العبوس، في تصريحات عقب اجتماع طارئ لمجلس النقباء، الجمعة، أن المجلس سيعقد اجتماعا لتقييم نتائج اللقاء واتخاذ القرارات المناسبة، مؤكدا على حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم بالطرق السلمية والحضارية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أوعز لرئيس الوزراء، في وقت سابق من يوم الجمعة، بوقف قرارات تعديل تعرفة المحروقات والكهرباء لشهر يونيو/ حزيران الحالي، الذي اتخذته لجنة تسعير المحروقات ومجلس مفوضي الهيئة، الخميس، بعدما أثارت الزيادة مزيدا من غضب المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على مشروع الضريبة.