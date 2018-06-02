الكويت بعد رفض مشروع قرار لحماية الفلسطينيين: يعني أن إسرائيل مستثناة من القانون الدولي والمحاسبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال منصور العتيبي، سفير الكويت في الأمم المتحدة، إن رفض مشروع القرار الذي قدمته بلاده إلى مجلس الأمن حول توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، يعني أن إسرائيل دولة مستثناة من القانون الدولي والمحاسبة والإدانة.

وتابع العتيبي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: "رفض القرار يبعث أيضا برسالة أن الشعب الفلسطيني حتى بعد الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لأبسط حقوقه الأساسية لا يستحق حتى النظر في آلية لتوفير الحماية الدولية له رغم تأكيدات المجلس وحرصه والتزامه بحماية المدنيين وفقا لكثير من القرارات التي أصدرها."

وأضاف العتيبي قائلا: "رفض مشروع القرار يدل أيضا على أن الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين وآلاف الجرحى بينهم أطفال ونساء لا يستحق حتى إجراء تحقيق شفاف ومستقل رغم ـأن الجميع يعرف من هو المعتدي والمسؤول عن ذلك."

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقص "الفيتو" لإجهاض مشروع القرار الذي قدم في جلسة لمجلس الأمن، الجمعة.