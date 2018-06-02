البرادعي بعد جلسة مجلس الأمن: مازلنا كدول عربية ننتظر "صفقة القرن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال محمد البرادعي، مستشار الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، إن الدول العربية لا تزال في انتظار "صفقة القرن" لتسوية القضية الفلسطينية، وذلك في تعليق ينتقد فيه إسقاط مشروع قرار كويتي لحماية الفلسطينيين بمحلس الأمن.

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أمريكا تستعمل الڤيتو في مجلس الأمن ضد قرار حماية الفلسطينيين المدنيّين ثمّ تطرح مشروع قرار في نفس الموضوع وتحصل على صوت واحد (صوتها) من ١٥، وفى نفس الوقت تتهم الأمم المتحدة بالانحياز ضد اسرائيل! ومازلنا كدول عربية في انتظار ’صفقة القرن‘ الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية .لنا الله"

ويذكر أن تغريدة البرادعي تأتي بعد اسقاط الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار تقدمت به الكويت يطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين، بعد استخدامها حق النقض الفيتو في جلسة لمجلس الأمن الجمعة.