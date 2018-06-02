الفصائل الفلسطينية تستهدف إسرائيل بقذيفتين صاروخيتين من غزة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – استهدفت فصائل فلسطينية مسلحة، إسرائيل، بقذيفتين صاروخيتين، السبت، تصدت "القبة الحديدية" لإحداهن وسقطت الأخرى في القطاع، وفقا لبيان نشرته قوات الدفاع الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن نظام "القبة الحديدة" نجح بالتصدي لإحدى القذائف التي استهدفت إسرائيل من غزة، في الوقت الذي سقطت فيه القذيفة الأخرى في القطاع.

وكسرت هذه العملية حالة الهدوء النسبي التي شهدها القطاع منذ استهداف حماس والجهاد الإسلامي لإسرائيل بأكثر من مائة صاروخ وقذيفة هاون، لترد الأخيرة بأكثر من 60 غارة جوية على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكس، في تصريحات أدلى بها لـCNN إن "الهدوء سيقابل بالهدوء والإرهاب سيقابل برد قوي جدا"، الأربعاء، وذلك في إطار إنكار إسرائيل لوجود اتفاق لوقف النار بينها وبين الفصائل الفلسطينية.