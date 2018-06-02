ترأس مؤسسة مسك.. من هو وزير الثقافة السعودي الجديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الجمعة عددا من الأوامر الملكية كان من بينها استحداث وزارة الثقافة وفصلها عن وزارة الإعلام، وتعيين الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزيرا للثقافة، وفيما يلي

وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن الأمير بدر بن عبدالله ولد في الـ16 من أغسطس/ آب 1985 وحاصل على البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود وحاصل على العديد من الدورات الخارجية وعضو في مجلس إدارة الهيئة الملكية بالعلا، ومحافظٌ لها.

وشغل الأمير بدر منصب عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة وعمل في القطاع الخاص لعدة سنوات، وترأس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بالإضافة 7غلى شغله منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسك للفنون.