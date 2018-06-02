أوامر ملكية السعودية بتعديلات وزارية وتعيينات وإعفاءات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية تقضي بإجراء تعديلات وزارية وتعيينات واستحداث هيئات حكومية جديدة.
ومن أبرز التعديلات التي حدثت بعد هذه التعديلات إنشاء وزارة باسم وزارة الثقافة وفصلها عن وزارة الإعلام، وتعيين الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزيرا للثقافة، وإعفاء علي بن ناصر الغفيص من منصبه وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية، وتعيين أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي في منصبه.
وأمر الملك سلمان بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وإنشاء مجلس للمحميات الملكية.
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