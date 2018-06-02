السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية: قيادة دولة بحجم مصر أمر لو تعلمون عظيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، مؤكدا على أن "قيادة دولة بحجم مصر أمر لو تعلمون عظيم."

وأضاف السيسي في كلمة ألقاها أمام البرلمان عقب أداء اليمين، وفقا لما نشره التلفزيون المصري الرسمي: "بعد ان اقسمت اليمين الدستورية اتعهد بالحفاظ على القانون والدستور.. وإن قيادة دولة بحجم مصر امر لو تعلمون عظيم وأننا متمسكون بعقدنا الاجتماعي الذي وقعناه سويا دولة وشعبا."

وتابع السيسي مؤكدا انه لم ولن يدخر جهدا لمواجهة اي تحد من اجل رفعة الوطن وان "رهاني كان صائبا على شعبنا القادر على تحدي التحدي،" لافتا إلى أن "الازهر منبر وسطية الاسلام والكنيسة العريقة رمز التسامح والسلام كما ان المرأة المصرية ومعها جميع افراد الاسرة يخوضون معركة التنمية والبناء ويصنعون المستقبل."

وأشار السيسي إلى أن بلاده "واجهت الارهاب الاسود واتحدنا معا لمواجهة كافة التحديات كما استطعنا ان نعبر مرحلة عصيبة نحو مستقبل أكثر استقرارا.. بناء الانسان المصري على رأس اولويات الدولة في المرحلة القادمة باعتباره كنز امتنا الحقيقي."