البنتاغون يكشف تقديرات عدد القتلى المدنيين بأول عام برئاسة ترامب

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" تقديرات عن عدد المدنيين الذين قتلوا جراء العمليات العسكرية الأمريكية بأول عام على ولاية دونالد ترامب الرئاسية.

جاء ذلك في ملخص للبنتاغون مقدم للكونغرس، وجاء فيه: "وزارة الدفاع تقدر بأن هناك تقارير موثوقة عن مقتل 499 مدنيا وإصابة 169 آخرين خلال العام 2017 كنتيجة عن العمليات العسكرية في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ’داعش‘ بالإضافة إلى العمليات في أفغانستان ضد حركة طالبان وداعش والعمليات في اليمن ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش."

وأشار اللخص إلى عدم وجود تقارير "موثوقة" عن سقوط مدنيين بين القتلى خلال عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها الولايات المتحدة في الصومال وليبيا العام الماضي.