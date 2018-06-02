فيتو أمريكي يسقط مشروع قرار كويتي لحماية الفلسطينيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار تقدمت به الكويت يطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين، بعد استخدامها حق النقض الفيتو في جلسة لمجلس الأمن الجمعة.

وكان مشروع القرار الكويتي يطالب إسرائيل بوقف استخدام "جميع أشكال القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في "الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبالتحديد في قطاع غزة."

ويتضمن ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين المدنيين، وقوات الإغاثة الطبية، والصحفيين.

ويشجب القرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وسط مطالبات بخطوات عاجلة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.