هل يزور بشار الأسد كوريا الشمالية قريبا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن الرئيس السوري بشار الأسد عبر عن رغبته بزيارة إلى بيونغ يانغ للقاء رئيس البلاد، كيم جونغ أون.

من جانب آخر، لم تعلن وسائل إعلام سورية رسمية أي تفاصيل عن مثل هذه الزيارة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن الأسد تسلم مؤخرا أوراق اعتماد سفير كوريا الشمالية مون جونغ نام، قائلا حينها: "يرحب العالم بالتطورات الإيجابية الأخيرة في كوريا الشمالية، والتي تأتي نتيجة للقيادة الحكيمة لفخامة كيم جونغ أون. أنا أثق بقدرته على تحقيق النصر في النهاية، وتوحد الكوريتين من دون أي فشل."

وذكرت الوكالة أن الأسد أشار في كلمته إلى العلاقات التاريخية بين كوريا الشمالية وسوريا والتي أسس لها الرئيسان كيم سونغ وحافظ الأسد، مضيفا: "الحكومة السورية ستدعم جميع السياسات التي تتبناها القيادة في كوريا الشمالية، إلى جانب تطويرها وتحسينها."