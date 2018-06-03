سماع دوي انفجارين قويين شمال غزة صباح الأحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دوي انفجارين قويين في شمال غزة الأحد، وفقا لفريق CNN المتواجد على الأرض هناك، وهو ما يمكن اعتباره ردا على إطلاق قذيفتين من غزة باتجاه إسرائيل في الصباح الباكر من يوم الأحد.

وكانت القبة الحديدية في إسرائيل قد اعترضت الصاروخين، وفقا للجيش الإسرائيلي، الذي أصدر بيانا قال فيه: "قبل دقائق معدودة، استهدف الطيران الإسرائيلي خمسة مواقع إرهابية في مجمع عسكري تابعة لحماس شمال غزة."

ويعد تبادل إطلاق القذائف والصواريخ بين الجانبين خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي وافقت عليه كل من حماس وحركة الجهاد الإسلامي الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا بعد نحو ستة أيام من أكبر تصعيد بين إسرائيل وحماس منذ اندلاع الحرب بين الجانبين قبل نحو أربع سنوات.

ووصل عدد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الأسبوع الماضي إلى 60 غارة، فيما تم إطلاق نحو 100 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل.

يذكر أن إسرائيل لم تعلن أبدا موافقتها على وقف إطلاق النار مع حماس والحركات الفلسطينية الأخرى، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس لشبكتنا "إن الهدوء سيقابل بالهدوء، والإرهاب سيقابل بردّ أشد."