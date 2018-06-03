الحوثي: إسرائيل تساهم بـ"العدوان" ورصدنا طائراتها فوق الحديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، إن إسرائيل تشارك فيما وصفه بـ"العدوان" الذي ينفذه التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لـ"إعادة الشرعية" في اليمن، زاعما أن مقاتلات إسرائيلية رصدت فوق منطقة الحديدة.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثي على لساحن عبدالملك قوله: "إسرائيل تقول هذا العدوان أنا أؤيده ويمثل مصلحة مشتركة بينها وبين السعودية كما تقول هي وتساهم فيه حتى في هذه الأيام الجانب الفني رصد حركة للطائرات الإسرائيلية فوق الحديدة تشارك فيه تحدثت في وسائل إعلامها وأمر واضح يعني والأطراف التي لها دور رئيسي في العدوان كـ النظام السعودي واضحة بارتباطها بأمريكا وواضحة جداً في علاقتها مع إسرائيل."

وتابع قائلا: "الممارسات الإجرامية الفظيعة جداً جداً منذ بداية العدوان وإلى اليوم والجرائم الرهيبة لا يمكن أن تكون من جهة حق والموقف بأصله وفصله وجملةً وتفصيلاً ليس حقاً، في المقابل مسؤوليتنا أن نتحرك ندافع عن أنفسنا وعن شعبنا وعن بلدنا وعن حريتنا وعن كرامتنا في مواجهة بغي علينا."