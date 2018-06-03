الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لغارات ضد 15 هدفا بغزة: حماس هي المسؤولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، مقطع فيديو يظهر غارات نفذتها المقاتلات الإسرائيلية، فجر الأحد، ضد 15 هدفا في قطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينة لأردعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: "أغارت مقاتلات سلاح الجو الليلة الماضية على 15 هدفًا إرهابيًا في قطاع غزة. منظمة حماس الإرهابية تعتبر المسؤولة الوحيدة لكل ما يحدث في قطاع غزة. لو اختارت حماس مواصلة استخدام الارهاب وسيلةً بدلًا من حل معاناة سكان غزة ستواصل دفع ثمنًا باهظًا ومتصاعدًا."

ويأتي هذا بعد نحو ستة أيام من أكبر تصعيد بين إسرائيل وحماس منذ اندلاع الحرب بين الجانبين قبل نحو أربع سنوات، ووصل عدد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الأسبوع الماضي إلى 60 غارة، فيما تم إطلاق نحو 100 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل.