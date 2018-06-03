الطراونة: رد تعديلات الضريبة هو الرأي الغالب لدى مجلس النواب

عمان، الأردن (CNN) -- قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن المجلس سيقوم باستئذان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لعقد دورة استثنائية مبكرا، يكون على جدول أعمالها، تعديلات قانون ضريبة الدخل.

وقال الطراونة إن لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة، وقد ارتفع عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب بردها إلى (90) نائباً، لافتاً إلى أن رد القانون سينزع فتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها.

وأضاف الطراونة: "نحتكم اليوم في دولة المؤسسات إلى دستورنا الأصيل والذي نص في مادته (82) الفقرة (٢) على أن "يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها"".

ولفت الطراونة إلى أن أغلبية نيابية مطلقة بالفعل بدأت تتحرك وقد خاطبت المكتب الدائم في مجلس النواب لاستئذان الملك بعقد دورة استثنائية في أقرب وقت، ووفق ما يراه العاهل الأردني مناسباً.

وشدد الطراونة على أن وجود الملك على رأس السلطات الثلاث؛ هو ضمانة لحماية تلك السلطات إن تداخلت أعمالها، وهو الفيصل بينها إن اعترى أعمالها أي تضارب أو تباين في وجهات النظر حول كل ما يتعلق بالشأن العام.

وعليه فإنه بالقدر والحرص الملكي تجاه المواطن الأردني، والكف عن تحميله مزيداً من الأعباء، فإن مجلس النواب يتجه اليوم لاستئذان الملك لعقد دورة استثنائية بأقرب وقت ليتخذ المجلس المقتضى الدستوري حيال تعديلات الضريبة، والتي يتجه الرأي الغالب في المجلس إلى ردها وفق ما تلمسه المكتب الدائم من مذكرات تطالب الحكومة بسحب التعديلات وأخرى تطالب المجلس بردها، ليبدأ بعدها حوار جامع يكون الوطن والمواطن غايةُ هذا الحوار، وليس هدفاً أو مقصداً في تحمليه مزيداً من الأعباء