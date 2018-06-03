المسعفة رزان النجار.. رحلت وبقيت ابتسامتها على جدران حيها

(CNN)-- عملت رزان النجار في الجبهة الأمامية خلال الاحتجاجات الأسبوعية بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة. المسعفة الشابة، البالغة من العمر 21 عاماً، فارقت الحياة بعدما أصيبت برصاصة في الصدر من قبل قناص إسرائيلي شرق خان يونس.