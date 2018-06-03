المسعفة رزان النجار.. رحلت وبقيت ابتسامتها على جدران حيها

المسعفة رزان النجار.. رحلت وبقيت ابتسامتها

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ7 دقائق.
قطاع غزةإسرائيلالجيش الإسرائيلي
2:42

فارقت رزان النجار الحياة على بعد مئات الأمتار من حيها، الذي يتزين الآن بصورتها وهي مبتسمة.

(CNN)-- عملت رزان النجار في الجبهة الأمامية خلال الاحتجاجات الأسبوعية بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة. المسعفة الشابة، البالغة من العمر 21 عاماً، فارقت الحياة بعدما أصيبت برصاصة في الصدر من قبل قناص إسرائيلي شرق خان يونس.

قطاع غزةإسرائيلالجيش الإسرائيلي