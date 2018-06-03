النيابة العامة السعودية تطلق سراح 8 نشطاء من أصل 17 اعتقلوا "للإخلال بالأمن"

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— أعلنت النيابة العامة السعودية إطلاق سراح ثامني نشطاء بينهم خمسة ناشطات من أصل 17 اعتقلوا الشهر الماضي للإخلال باستقرار والوحدة الوطنية للمملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيان الادعاء الذي جاء فيه: "بلغ عدد الموقوفين في هذه القضية (سبعة عشر شخصاً) صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ثمانية متهمين (خمس نساء) و(ثلاثة رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين (خمسة رجال) و(أربع نساء) وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف."

وأضاف البيان: "تحرص النيابة العامة على استكمال إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه، فإنها تؤكد أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه المادة (26) من النظام الأساسي للحكم والمادة ( 36 / 1 ) من نظام الإجراءات الجزائية التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا."