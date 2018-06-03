الصدر يمهل الحكومة العراقية أياما للنظر بقضية الماء والكهرباء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أمهل مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، حكومة بلاده "أياما" للنظر في قضية الماء والكهرباء، مؤكدا على أن قطعها لن "يركع العراقيين،" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للصدر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ما أنا وما قدري في خطري، كي يدفع العراق والعراقيون ضريبتي؟ أما من يذود عنهم، ويضحي بالغالي والنفيس من أجلهم، فإذا كان انتصارنا (آل الصدر) أو انتصار الإصلاح بداية للانتقام من العراق والعراقيين، فإنني سوف لن أسمح بذلك، فما خلقنا نحن آل الصدر إلا قرابين للشعوب المظلومة والمضطهدة، وفي خدمة الفقراء والمحتاجين، ولن نسمح بأذاهم والإضرار بهم."

وتابع الصدر قائلا: "أنا على يقين، أن قطع الماء والكهرباء عن الشعب، لن يركعهم.. شعب العراق أبي، لن ينثني، وسيبقى مرفوع الرأس شامخا. لذا نعطي فرصة للحكومة بضعة أيام، للنظر في مسألة الماء والكهرباء، وإلا فافسحوا لنا المجال للعمل من أجل إرجاع حقوقنا."