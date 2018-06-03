محمد بن سلمان يزور الأمير مقرن في قصره بجدة.. والأخير يمازح نجل ولي العهد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات معروفة مقطع فيديو يظهر الأمير محمد بن سلمان في زيارة خاصة لعمه الأمير مقرن بن عبدالعزيز.

وبحسب ما جاء في الفيديو، الذي لا يمكن لـCNN التأكد من تاريخ تصويره، رحّب الأمير مقرن بولي العهد السعودي، الذي كان إبنه الأمير سلمان بن محمد برفقته أيضا.

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وقد مازح الأمير مقرن نجل ولي العهد السعودي أثناء إستقبالهما، قائلاً للأمير سلمان: "أنا عم بابا وأخ جدك."

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يذكر أن الملك سلمان كان قد أعفى الأمير مقرن بن عبدالعزيز من منصب "ولي العهد" في أبريل 2015.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.