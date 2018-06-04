ولي عهد الأردن يزور قوات الأمن ويطالب بحماية المحتجين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قوات الأمن، ليل الأحد، وأوصى رجال الأمن بحماية المحتجين، وذلك وفقا لفيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر الأمير الحسين وهو يوصل تحية العاهل الأردني لقوات الدرك، وأشاد بعملهم، كما أوصاهم بحماية المحتجين، الذين يطالبون بإلغاء مشروع قانون ضريبة الدخل.

وقال ولي العهد الأردني إن من حق المواطنين التعبير عن رأيهم، ويجب على قوات الأمن توفير الحماية لهم، وقال "إحنا وياهم وكلنا ورا سيدنا (الملك عبد الله) من أجل حماية هذا البلد".

وتشهد مناطق عدة في المملكة احتجاجات واسعة منذ بضعة أيام، اعتراضا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كانت تنوي الحكومة المستقيلة تنفيذه.

وقبل العاهل الأردني، الإثنين، استقالة رئيس الحكومة، هاني الملقي، وتم تكليف وزير التربية والتعليم السابق، عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة من قبل العاهل الأردني.