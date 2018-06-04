تغريدة للبرادعي: هل يعاقَب الأردن على موقفه من رفض تصفية القضية الفلسطينية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت تغريدة لمحمد البرادعي حول ما يجري من احتجاجات في الأردن الجدل عبر تويتر، إذ اتهم الكثير من المغردين البرادعي بـ"تشويه سمعة الحراك الداخلي".

ففي تغريدة له مساء الأحد، كتب البرادعي:

وإليكم مجموعة من أبرز ردود الأفعال على هذه التغريدة



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