دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قوات الأمن، ليل الأحد، وأوصى رجال الأمن بحماية المحتجين، وذلك وفقا لفيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
شاهد.. ولي عهد الأردن يطالب بحماية المحتجين
شاهد.. ولي عهد الأردن يطالب بحماية المحتجين
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و9 دقائق.
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أوصى ولي العهد الأردني رجال الأمن بحماية المحتجين كما يظهر في هذا الفيديو.
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