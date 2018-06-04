شاهد.. ولي عهد الأردن يطالب بحماية المحتجين

شاهد.. ولي عهد الأردن يطالب بحماية المحتجين

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و9 دقائق.
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أوصى ولي العهد الأردني رجال الأمن بحماية المحتجين كما يظهر في هذا الفيديو.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قوات الأمن، ليل الأحد، وأوصى رجال الأمن بحماية المحتجين، وذلك وفقا لفيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.