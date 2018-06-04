أيمن الصفدي لـCNN: معاناة الأردن الاقتصادية سببها أزمات المنطقة

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده تحملت أوضاعاً صعبة على مدى السنوات الأخيرة بسبب عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة، معبراً عن فخره بالطريقة التي عبر فيها الأردنيون عن آرائهم في مظاهرات سلمية، وطالباً في الوقت ذاته المساعدة من المجتمع الدولي والوقوف جنباً إلى جنب مع الأردن.