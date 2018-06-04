(CNN)-- قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده تحملت أوضاعاً صعبة على مدى السنوات الأخيرة بسبب عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة، معبراً عن فخره بالطريقة التي عبر فيها الأردنيون عن آرائهم في مظاهرات سلمية، وطالباً في الوقت ذاته المساعدة من المجتمع الدولي والوقوف جنباً إلى جنب مع الأردن.
أيمن الصفدي لـCNN: معاناة الأردن الاقتصادية سببها أزمات المنطقة
الصفدي: معاناة الأردن سببها أزمات المنطقة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ21 دقيقة.
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مقابلة لشبكتنا مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي.
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