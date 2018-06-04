الأردن: تكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا للملقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الديوان الملكي في الأردن تكليف عمر الرزاز، وزير التربية والتعليم السابق، بتشكيل حكومة جديدة بعد قبول الملك عبدالله الثاني استقالة حكومة هاني الملقي الاثنين.

يأتي ذلك في خضم احتجاجات شعبية واسعة في أنحاء المملكة ضد رفع الأسعار وفرض ضريبة دخل جديدة على المواطنين.

وشغل عمر الرزاز منصب وزير التربية والتعليم في حكومة هاني الملقي، وتولى إدارة البنك الدولي في لبنان بين عامي 2002 و 2006.

كما شغل الرزاز منصب مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن، ويحمل درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد في التخطيط بتخصص فرعي في الاقتصاد.