حمد بن جاسم عن احتجاجات الأردن: أرجو ألا يكون مخططا للقبول بـ"صفقة القرن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر، الإثنين، عن خشيته من أن تكون الأحداث التي يشهدها الأردن نتيجة لمخطط رُسم من "دول قريبة" للضغط عليه من أجل القبول بما يسمى بـ"صفقة القرن"، داعيا الشعب الأردني إلى الوثوق بالملك عبد الله الثاني ومعاتبته كـ"كبير العائلة الأردنية".

وقال جاسم بن حمد في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ما يجري في الأردن أرجو أن لا يكون مخططاً من دول قريبة وذلك للضغط على هذا البلد الآمن للقبول بصفقة القرن. أعرف معاناة الشعب الأردني وأعرف شح موارد الأردن والتي تحتاج منا جميعاً الوقوف معه".

وتابع رئيس وزراء قطر السابق في تغريدة أخرى: "وأتمنى من الشعب الأردني الشقيق أن ينظر للخراب من حوله وأن يثق بالملك وأن يعاتبه ككبير العائلة الأردنية ولكن يجب الحفاظ على هذا الكيان في هذا البحر المتلاطم".

ويشهد الأردن احتجاجات شعبية واسعة بسبب مشروع قانون ضريبة الدخل منذ بضعة أيام، وقد قبل العاهل الأردني استقالة حكومة هاني الملقي، الإثنين، وكلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.