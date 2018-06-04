المرصد السوري: قتيل في تفجير سيارة على طريق قاعدة للتحالف الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن شخصا قتل بعد تفجير استهدف سيارة عسكرية على طريق قاعدة للتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية.

ولم يعرف حتى الآن ما هي جنسية القتيل، كما لم يتم التأكد بعد من عدد المصابين داخل السيارة.

وكان التفجير قد وقع لدى تنقل السيارة على الطريق الواصل بين بلدة عين عيسى، واللواء 93.

من جانب آخر، قال المرصد السوري إن ستة أشخاص من حلفاء النظام غير السوريين قتلوا في انفجار بمدينة الميادين، ولا يزال الغموض يلف هذا الانفجار.