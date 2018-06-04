ترامب يدعو لإبرام اتفاق جديد مع إيران يعالج سلوكها "المزعزع للاستقرار"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إبرام اتفاق جديد مع إيران يعالج جميع جوانب السلوك الإيراني "المزعزع للاستقرار"، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، الإثنين.

ودعا ترامب، إلى إبرام اتفاق جديد وشامل مع إيران يعالج جميع جوانب سلوك طهران "المزعزع للاستقرار" في سوريا واليمن، وفقا لبيان نشره البيت الأبيض، الإثنين.

وتناول ترامب وماي القمة التي من المقرر أن تجمع الرئيس الأمريكي بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في الـ12 من الشهر الجاري بسنغافورة.

يذكر أن أمريكا كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في التاسع من مايو/أيار المنصرم، وبدأت بفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجيها النووي والصاروخي وتدخلاتها في دول المنطقة.