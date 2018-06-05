أمنستي: عمليات التحالف في الرقة تعتبر "حرب إبادة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصفت منظمة العفو الدولية أمنيستي الحملة العسكرية الأمريكية في الرقة بسوريا بـ"حرب إبادة"، مؤكدة أن التحالف بقيادة أمريكا لا يدرك المأساة البشرية الناتجة عن حملته العسكرية هذه.

وقالت دوناتيللا روفيرا، كبيرة المستشارين لمواجهة الأزمات في المنظمة: "إن مزاعم التحالف بأن ضرباتها الجوية التي استهدفت عناصر تنظيم داعش في الرقة وأدت إلى سقوط عدد قليل من الضحايا غير دقيقة. على الأرض، شهدنا أعلى مستوى من التدمير لدرجة لم نرها من قبل في الحروب."

وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذه النتائج تعتبر أرضية صلبة للقول إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يخرق القوانين الدولية وحقوق الإنسان ويمكن اعتبارها جرائم حرب.

ولم تحصل شبكة CNN على أي رد من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن.