الحكومة المصرية تستقيل بعد أيام على أداء السيسي لليمين الدستوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تقدمت الحكومة المصرية باستقالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، للرئيس المصري، الثلاثاء.

وأشار بيان صدر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إلى أن السيسي استقبل إسماعيل، الذي تقدم باستقالته، وذلك بعد أيام قليلة على أداء الرئيس المصري لليمين الدستوري لفترة رئاسية ثانية.

وأكد راضي في البيان، أن السيسي كلف الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.