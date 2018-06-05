(CNN)-- فيديو يستعرض أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى والتي بدأت في السادس من يونيو/ حزيران لعام 2017.
عام على الأزمة الخليجية.. هذه أبرز تصريحات ترامب
إليك أبرز تصريحات ترامب عن الأزمة الخليجية
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة.
2:28
الأزمة الخليجية بدأت في السادس من يونيو لعام 2017.
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