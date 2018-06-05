عام على الأزمة الخليجية.. هذه أبرز تصريحات ترامب

إليك أبرز تصريحات ترامب عن الأزمة الخليجية

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة.
قطرالمملكة العربية السعوديةالإمارات العربية المتحدةالبحرينأمريكا
2:28

الأزمة الخليجية بدأت في السادس من يونيو لعام 2017.

(CNN)-- فيديو يستعرض أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى والتي بدأت في السادس من يونيو/ حزيران لعام 2017.

قطرالمملكة العربية السعوديةالإمارات العربية المتحدةالبحرينأمريكادونالد ترامب