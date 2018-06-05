عام على الأزمة الخليجية.. هذه أبرز تصريحات ترامب

(CNN)-- فيديو يستعرض أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى والتي بدأت في السادس من يونيو/ حزيران لعام 2017.