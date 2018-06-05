العاهل الأردني يكلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كلف الملك عبدالله الثاني عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة هاني الملقي، التي قدمت استقالتها الاثنين إثر احتجاجات عمت المملكة خلال الأيام الماضية.

وفي خطاب التكليف، وجه الملك عبدالله الثاني الحكومة الجديدة لإطلاق مشروع نهضة وطني شامل، لتمكين الأردنيين وتلبية احتياجاتهم، مقدما مجموعة من الأولويات من أبرزها وضع النمو الاقتصادي في رأس قائمة الأولويات عبر إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتوفير فرص العمل للشباب.

ودعا الملك رئيس الحكومة الجديدة إلى إطلاق حوار بالتنسيق مع مجلس الأمة وبمشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل، إلى جانب ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية بعيدا عن فرض ضرائب استهلاكية غير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن.

وطالب الملك عبدالله الثاني الحكومة بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي ودعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية. وشدد الملك في خطاب التكليف على ضرورة الحوار والتواصل مع المواطنين.

وشغل عمر الرزاز منصب وزير التربية والتعليم في حكومة هاني الملقي، وتولى إدارة البنك الدولي في لبنان بين عامي 2002 و 2006.

كما شغل الرزاز منصب مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن، ويحمل درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد في التخطيط بتخصص فرعي في الاقتصاد.