من هو عمر الرزاز.. رئيس وزراء الأردن الجديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كلف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الدكتور عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة في الأردن بعد استقالة حكومة هاني الملقي، إثر الاحتجاجات التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد منذ بضعة أيام.

التعليم

ولد عمر أحمد منيف الرزاز عام 1960، وحصل على ماجستير في التخطيط من معهد ماساتشوستس للعلوم والتكنولوجيا (MIT)، قبل أن يتحصل على درجة الدكتوراة بالتخطيط وبالاقتصاد كاختصاص فرعي من جامعة هارفارد.

لم يقف طموح الرزاز التعليمي عند حد شهادة الدكتوراة، بل تحصل على درجة ما بعد الدكتوراة في الحقوق من هارفارد أيضا، لتبدأ رحلته مع المناصب المتعددة التي شغلها.

المناصب

عمل الرزاز كأستاذ مساعد في MIT ببرنامج التنمية الدولية وبرنامج التخطيط الإقليمي، قبل أن يصبح عضوا في المركز الوطني لحقوق الإنسان، ويشغل منصب مدير مكتب البنك الدولي في لبنان.

شغل رئيس الحكومة الحالي في الأردن، منصب المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وأصبح رئيس الفريق الوطني المسؤول عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

عمل الرزاز كرئيس لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، ورئيس لمجلس أمناء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، ورئيس للجنة تقييم التخاصية، وترأس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، قبل أن يصبح وزيرا للتربية والتعليم في حكومة هاني الملقي.

تعيينه رئيسا للوزراء

تشهد الأردن احتجاجات واسعة في مناطق مختلفة منذ الخميس الماضي، إذ عبر الأردنيون عن غضبهم بشأن مشروع قانون "ضريبة الدخل" الذي كانت تنوي حكومة الملقي تنفيذه في إطار خطة الإصلاح المالي التي يشهدها الأردن.

ونتيجة للضغط الشعبي، استقالت حكومة الملقي، وتم تكليف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة من قبل العاهل الأردني، الثلاثاء، بشكل رسمي.