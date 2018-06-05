السعودية: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه ينبع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة ينبع السعودية، واستهدف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.

وأكد العقيد المالكي أن تكرار إطلاق الصواريخ البالستية يثبت عدم اكتراث المليشيا الحوثية الإرهابية بالجهود الأممية.

وأضاف أن هذا العمل "العدائي" من قبل القوات الحوثية يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم القوات الحوثية بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.