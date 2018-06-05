اتفاق تركي أمريكي سينقل المسلحين الأكراد من منبج الى شرق الفرات

(CNN) -- قدّم مسؤولان بارزان في وزارة الخارجية الأمريكية بيانا موجزاً عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن وجود "وحدات الحماية الشعب" الأكراد في شمال شرق سوريا.

وبحسب ما جاء في "خارطة الطريق"، ستنقل وحدات حماية الشعب إلى شرق الفرات، وفقاً لمسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية. ولا تزال تفاصيل هذا الاتفاق بحاجة إلى تحديد. وقد أكّد أحد المسؤولين، أن الهدف هو الحد من التوترات في منبج وحولها بعد القضاء على تنظيم داعش.

ولم يكن هناك قدر كبير من التفاصيل حول الاتفاق نفسه، حيث أن المناقشات متواصلة مخطط لها بين الولايات المتحدة وتركيا خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا قد أعلنتا في 4 يونيو التوصل إلى "خارطة طريق مشتركة" تتعلق بمدينة منبج السورية بعد لقاء جمع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن.