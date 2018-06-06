وزير خارجية فرنسا: إيران تخاطر في اللعب بـ "الخط الأحمر"

(CNN) -- قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان صباح الأربعاء إن اتفاق فيينا لم يمت، في الوقت الحالي، وذلك تعليقاً على نية إيران المعلنة لتعزيز تخصيب اليورانيوم.
ووصف جان إيف لو دريان إعلان إيران بأنها مبادرة غير مرحب بها، مضيفاً أنه دائماً ما يكون "التلاعب بالخط الأحمر خطيراً."
قد يهمك أيضا: طهران تعلن البدء بعمليات بناء أجهزة طرد مركزي في مجمع نطنز
وأضاف لو دريان "لكن المبادرة، التي تم اتخاذها بشأن عملية تخصيب اليورانيوم، تبقى في إطار اتفاق فيينا".
وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية قد افادت يوم الثلاثاء أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في رسالة يوم الاثنين بأن إيران ستعزز قدرتها على تخصيب اليورانيوم.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.