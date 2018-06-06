وزير خارجية فرنسا: إيران تخاطر في اللعب بـ "الخط الأحمر"

(CNN) -- قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان صباح الأربعاء إن اتفاق فيينا لم يمت، في الوقت الحالي، وذلك تعليقاً على نية إيران المعلنة لتعزيز تخصيب اليورانيوم.

ووصف جان إيف لو دريان إعلان إيران بأنها مبادرة غير مرحب بها، مضيفاً أنه دائماً ما يكون "التلاعب بالخط الأحمر خطيراً."

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وأضاف لو دريان "لكن المبادرة، التي تم اتخاذها بشأن عملية تخصيب اليورانيوم، تبقى في إطار اتفاق فيينا".

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية قد افادت يوم الثلاثاء أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في رسالة يوم الاثنين بأن إيران ستعزز قدرتها على تخصيب اليورانيوم.