حمد بن جاسم: أثق بقدرة الملك سلمان "كبير العائلة الخليجية" على تصويب الأمور.. والقحطاني يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا تزال التصريحات تتوالى بمناسبة مرور عام على الأزمة القطرية الخليجية من الجهتين، فقد علّق رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم، إنه لا يزال مؤمناً بأن خادم الحرمين الشريفين "كبير العائلة الخليجية"، مضيفاً بأنه ثق بحكمته وقدرته على تصويب الأمور.

بن جاسم حذّر في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر الثلاثاء، قائلاً: "الخوف أن نبدأ أزمة ولا نعرف كيف ننهيها." وأضاف أن الضحية في هذه الأزمة "المفتعلة" على حد وصفه، مجلس التعاون الذي هو مُلك كل شعوب المنطقة.

وتابع قائلاً: "كنا نطمح من جيل الشباب أن يكملوا بناء ما بدأ به الآباء، ولكن للأسفِ هُدِمَ كل شيء بقرار من بعض من دول المجلس."

رئيس وزراء قطر السابق طرح عدة أسئلة في تغريداته حول المسؤول عن "هدر المال الخليجي" في هذه الأزمة، و "تفرقة الأسر" و "شتم القادة والرموز السياسية والدينية" على حد وصفه. كما اتهم الدول الأربع بالتخطيط لهذه الأزمة منذ سنوات، متسائلاً عن الأدلة التي قيل إنها ستُقدم ضد بلده.

تصريحات بن جاسم استدعت رداً من سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي، الذي قال: "الانحطاط هو السنة التي شرعتموها منذ إنشائكم لجزيرتكم وباقي إعلام الظل الذي لم يبق مرتزق بالعالم لم تستقطبوه بها ليتطاول على شعوبنا وقادتنا."

وأضاف القحطاني في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلاً إن "بن جاسم يتباكى بدموع التماسيح على مجلس التعاون ويدعي أننا نخالف أنظمة المجلس التي يجب أن تكون بالاجماع." واضاف: "أين كان الصف الخليجي الموحد الذي يدعي حين استمرت قطر لـ ٢١ سنة بالنهش فيه كالسرطان القاتل؟"

المستشار في الديوان الملكي قال في رده على تعليقات بن جاسم حول الهدر المالي بسبب الأزمة: "لايوجد هدر وخسائر وأزمة إلا لديهم. أما نحن فأزمتهم تعتبر بمثابة ترشيد للإنفاق الذي كنا نهدره بالتصدي لمؤمراتهم وخساستهم وتآمرهم."

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