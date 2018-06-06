سعد الحريري: دور محمد بن سلمان "محوري" في دعم استقرار لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشاد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بالدعم الذي يقدمه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لدعم الاستقرار في لبنان، وذلك خلال استقباله لمجلس الأعمال اللبناني-السعودي، في "بيت الوسط"، الثلاثاء.

وأبرز الحريري دور الأمير محمد بن سلمان في دعم الاستقرار بلبنان قائلا إنه يقوم بدور محوري لدعم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، وذلك وفقا لما نقله الموقع الرسمي لتيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أهمية تشجيع الاستثمارات واستقطاب المزيد منها بين لبنان والسعودية، لافتا إلى أن الدعم الذي تقدمه السعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده يحتم على الجميع الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى المستوى الذي يستحقه الشعبان.