شاهد.. إسرائيل تعرض طريقة تدمير سفينة حربية معادية بعرض البحر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للاعلام العربي، مقطع فيديو يظهر طريقة تدمير سفينة حربية معادية في عرض البحر، واعتراض صواريخ تحاول استهداف منصات التنقيب عن الغاز.
وقال العقيد أدار جرشون، قائد التدريب في الفيديو الذي نشره أدرعي عبر حسابه الرسمي على تويتر الأربعاء، إن سلاح البحرية أنهى تدريباً مركّبا بقيادة وحدة سفن الصواريخ تم خلاله إطلاق الصواريخ. واضاف أن التدريب تكوّن من سيناريوهين مركزين: دفاع وهجوم.
وفي التدريب الثاني، تم التدرب على سيناريو يحاكي خرق هدف عدو بحري سيادة إسرائيل.
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