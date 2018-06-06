رئيس الوزراء الأردني: أتعهد بالوصول إلى نظام ضريبي يتجاوز مفهوم "الجباية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وعد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، بإجراء حوار مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى نظام ضريبي جديد "عادل"، الأربعاء.

وقال الرزاز في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أتعهد بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول الى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية، لتحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن اساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات".

وكلف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وزير التربية والتعليم السابق، بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة هاني الملقي إثر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على مشروع قانون "ضريبة الدخل".