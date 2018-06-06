قطر ترد على أوقاف السعودية: لا نمنع القطريين من الحج والعمرة والعراقيل تفرضها المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أنها لا تمنع القطريين من أداء مناسك الحج والعمرة، لافتة إلى أن ما وصفته بـ"العراقيل والإجراءات التعسفية" تفرضها السعودية.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية حيث نفت فيه "الادعاء بعدم تمكين دولة قطر المواطنين والمقيمين فيها من الحج والعمرة،" مؤكدة "استمرار العراقيل والاجراءات التعسفية التي تفرضها المملكة على قاطني دولة قطر جملةً ودون غيرهم من مسلمي العالم."

وأضاف البيان: "شواهد هذه الإجراءات عديدة فباب العمرة والحجّ عن طريق البرّ لا زال مغلقا تماما والتوجه من مدينة الدوحة إلى مدينة جدةّ مباشرة أيضا غير متاح مما يحمّل المعتمرين والحجاج من كبار السن وأصحاب الأمراض مشقّة مضاعفة. هذا فضلا عن خضوع مسألة السماح للمواطنين والمقيمين في دولة قطر بدخول الأراضي السعودية إلى أهواء الموظفين المعنيين."

وكانت وزارة الأوقاف السعودية، قالت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "ونظراً للموقف السلبي للسلطات القطرية وتعنتها تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، فإن وزارة الحج والعمرة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة."

وأضافت: "فيما يتعلق بقدوم المقيمين من دولة قطر لأداء مناسك العمرة، فيكون ذلك من خلال تسجيل بياناتهم في موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط https://eservices.haj.gov.sa/eservices3، واستكمال إجراءات التعاقد إلكترونياً مع شركات العمرة السعودية المصرح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين، واختيار حزم الخدمات التي تتناسب مع رغباتهم كغيرهم من المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم.. ويكون قدومهم جواً عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعن طريق شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1439هـ."