انفجار في مدينة الصدر يخلف عشرات القتلى والجرحى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أدى انفجار وقع في مدينة الصدر الأربعاء إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 90 بجروح، وفق مصادر الشرطة العراقية.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن الانفجار وقع نتيجة انفجار مستودع للذخيرة، وتابع البيان بالقول: "فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الأمر، وسيتم الإعلان لاحقا عن التفاصيل."

ومدينة الصدر هي معقل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي فاز ائتلافه الشهر الماضي بالغالبية في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.