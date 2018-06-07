الجيش العراقي يعلن ضرب مواقع لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الجيش العراقي أن طائرات F16 العراقية ضربت الخميس مقر قيادة داعش في منطقة هجين داخل الاراضي السورية.
وقالت وكالة الأنباء العراقيج نقلا عن قيادة الجيش العراقي إنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي وبإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة، دكت طائرات F16 العراقية صباح الخميس، ووفق معلومات استخباراتية دقيقة مقر ما يسمى قيادة وسيطرة بداخله قيادات ومقاتلين من عصابات داعش الإرهابية في منطقة هجين داخل الاراضي السورية."
وأضافت "أنه وبحسب المصادر الاستخباراتية فإن الضربة حققت أهدافها وتم تدمير الموقع بالكامل."
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