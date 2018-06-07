\الأردن: إصابة أحد رجال الأمن بحادثة طعن وحالته سيئة

عمان، الأردن (CNN) – تعرض أحد رجال قوات الدرك الأردني لعملية طعن وهو بحالة سيئة، كما اعتقلت قوات الأمن الأردني عددا من المحتجين الذين كان بحوزتهم أدوات حادة، وفقا لما قاله الناطق الإعلامي باسم الأمن، عامر السرطاوي، الأربعاء.

وكشف السرطاوي عن إصابة أحد رجال الأمن بجرح قطعي بعد تعرضه لعملية طعن من قبل أحد المحتجين، وأشار إلى أن حالته سيئة.

وقال الناطق باسم قوات الأمن الأردني، إن الأمن قام باعتقال عدد من المحتجين الذين كانوا يحملون أدوات حادة، وذلك خلال الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الأردنية، عمان.

صورة للخنجر الذي استخدمه أحد المحتجين: