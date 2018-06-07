مصطفى مدبولي رئيس الحكومة الثالثة في عهد السيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن اختيار مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة في مصر مفاجأة بالنسبة للمتابعين، إذ كان يطرح اسمه ضمن ترشيحات لأسماء محدودة يرجح تشكيلها للحكومة الثالثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأولى في ولايته الثانية، وذلك لعدة أسباب أبرزها أداء وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية، وقرب مدبولي من الرئيس ولقائه عدة مرات بالقصر الجمهوري للتشاور بشأن مشروعات قومية كثيرة وجديدة فضلا عن تحمله إدارة الحكومة مؤقتاً خلال سفر رئيس الوزراء السابق لألمانيا للعلاج.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل خمسة أيام أمام مجلس النواب المصري اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية ثانية بحضور عدد من الشخصيات العامة والوزراء، وذلك بعدما فاز في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في مارس/آذار الماضي، بنسبة 97.08 في المائة على منافسه رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

ومنذ يومين تقدم المهندس شريف إسماعيل باستقالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كلفه وقتها بتسيير الأعمال.

ويحمل رئيس الوزراء المصري الجديد مصطفى مدبولي، صاحب الـ52 عاماً، سيرة ذاتية قوية سواء على المستوى العلمي إذ حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة بجانب حصوله على العديد من الدورات التدريبية من عدد من الجامعات العالمية أبرزها حصوله على شهادة تأهيل القيادات التنفيذية في الإدارة من كلية هارفارد لإدارة الأعمال – جامعة هارفارد، وعلى المستوى العملي ساهم خلال فترة عمله بالهيئة العامة للتخطيط العمراني والذي تدرج في مناصبها حتى رئاستها بالتخطيط لعدد كبير من المشروعات القومية، وذلك قبل أن يتولى حقيبة وزارة الاسكان في عهد المهندس إبراهيم محلب في عام 2014.

ومن جانبه علق مدحت الشريف عضو مجلس النواب، على اختيار وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة، قائلا إنه يفاجأ بتكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، مستنداً في رأيه إلى توليه المنصب بصورة مؤقتة أثناء فترة سفر رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل خارج البلاد للعلاج، فضلا عن أدائه في إدارة ملف الاسكان لاسيما فيما يتعلق بإنشاء المدن الجديدة وطرح الوحدات السكنية وتعاونه مع الهيئة الهندسية في الكثير من المشروعات القومية الكبرى.

غير أن الشريف، اوضح في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن أداء مدبولي في وزارة الإسكان، لا يمكن ربطه بتوقعات أدائه أو رؤيته بمنصبه الجديد كرئيس للوزراء، مشيرا إلى أن مدبولي هو الأقدر على اختيار وزراء حكومته.

من جهته، حدد الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، طريقة اختيار رئيس الوزراء وفقا للدستور، موضحا أن المادة 146 من الدستور تنص على أن يقوم رئيس الجمهورية، بتعيين رئيس الوزراء على أن يشكل الأخير الحكومة ويعرضها على مجلس النواب للحصول على موافقة الأغلبية البرلمانية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه في حال عدم حصول الحكومة على الأغلبية البرلمانية يكلف الائتلاف أو الحزب الحائز على الأغلبية بتشكيل الحكومة ثم عرض التشكيل على مجلس النواب مرة أخرى للتصويت وفي حال عدم حصولها على الأغلبية للمرة الثانية يتم حل مجلس النواب.