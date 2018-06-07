السعودية: الإعدام لـ4 كونوا خلية تابعة لإيران وخططوا لاغتيال شخصيات بارزة
السعودية: الإعدام لـ4 خططوا لاغتيال شخصيات
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و14 دقيقة.
{"author":"hnoami","branding_ad":"MiddleEast_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"السعودية: الإعدام لـ4 كونوا خلية تابعة لإيران وخططوا لاغتيال شخصيات بارزة","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/06/07","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["middle_east"],"template_type":"adbp:content","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"0","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.