خبر عاجل

Close
بوابة الأهرام: السيسي يكلف مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

السعودية: الإعدام لـ4 كونوا خلية تابعة لإيران وخططوا لاغتيال شخصيات بارزة

السعودية: الإعدام لـ4 خططوا لاغتيال شخصيات

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و14 دقيقة.
أحكام الإعدام بالسعوديةالشرطة السعوديةالداخلية السعوديةالمملكة العربية السعودية
شارك مع أصدقائك
السعودية: الإعدام لـ4 كونوا خلية تابعة لإيران وخططوا لاغتيال شخصيات بارزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، حكمها بإعدام أربعة أشخاص كونوا خلية إرهابية تابعة لإيران وخططوا لاغتيال شخصيات بارزة.

ونقل تلفزيون الإخبارية السعودي أن "الإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام تدربوا في معسكرات في إيران."

أحكام الإعدام بالسعوديةالشرطة السعوديةالداخلية السعوديةالمملكة العربية السعودية
شارك مع أصدقائك

ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

{"author":"hnoami","branding_ad":"MiddleEast_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"السعودية: الإعدام لـ4 كونوا خلية تابعة لإيران وخططوا لاغتيال شخصيات بارزة","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/06/07","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["middle_east"],"template_type":"adbp:content","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"0","video_player_type":""}