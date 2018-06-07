السعودية: الإعدام لـ4 كونوا خلية تابعة لإيران وخططوا لاغتيال شخصيات بارزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، حكمها بإعدام أربعة أشخاص كونوا خلية إرهابية تابعة لإيران وخططوا لاغتيال شخصيات بارزة.

ونقل تلفزيون الإخبارية السعودي أن "الإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام تدربوا في معسكرات في إيران."