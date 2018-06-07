سلطان بن سحيم: من خطط لاغتيال الملك عبدالله يحاضر الآن عن الأخوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد الشيخ القطري المعارض سلطان بن سحيم آل ثاني، التصريحات التي أدلى بها "أحد أركان" النظام في قطر، دون التطرق لذكر اسمه، واصفا إياه: "يكذب على نفسه ويصدق الكذبة."

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لبن سحيم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "في الوقت الذي اختار نظام الحمدين أن يعزل بلادي عن محيطها، يواصل أحد أركانه بث سمومه عبر تويتر.. بالكذب تارة، وتجميل صفحته السوداء تارة أخرى، والتحريض على الثورات مجدداً تارة ثالثة.. القطريين قبل غيرهم يعرفوا حقيقته وسوءاته وفضائحه الكثيرة."

وتابع قائلا: "من سرق عشرات المليارات بفعل منصبه السابق ينظر على القطريين عن الأمانة! ومن خطط لاغتيال الملك عبدالله يحاضر عن الأخوة.. ومن حرض على فوضى "الخريف العربي" يدعو للاستقرار.. يكذب على نفسه ويصدق الكذبه.. يظن من دعم نظام الحمدين بالغدر والخيانة أنه يمكن للقطريين أن ينسوا دوره المشبوه في عزلة بلادهم.."

وأضاف: "مهما فعل ومهما سعى ومهما قال: لن ينسى شعبنا العظيم كوارثك بحق بلادي.. وسنتخلص منكم عاجلاً أم آجل.. مستقبل بلادنا وشعبنا بإذن الله مشرق بدونكم.."