نائب كويتي: فرق بين الأنظمة الملكية والجمهورية بالتعامل مع الاحتجاجات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال النائب الكويتي وليد الطبطبائي، إن هناك فروقا في الطريقة التي تتعامل فيها الأنظمة الملكية مع الاحتجاجات والنظاهرات في البلاد وبين الأنظمة الجمهورية، ضاربا أمثلة على ذلك.

جاء ذلك في تغريدة للطبطبائي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "المتابع لموقف الدول العربية من التظاهرات والاحتجاجات السلمية يلاحظ الفرق بين الأنظمة الملكية والانظمة الجمهورية فالملكية تتعامل برفق وايجابية مع المطالب الشعبية كما في المغرب والاردن والانظمة الجمهورية تتعامل بقمع وعنف ضدها كما في سوريا وليبيا ايام القذافي ومصر ايام مبارك."

وتأتي تغريدة النائب الكويتي في الوقت الذي يحتج فيه الشارع الأردني على قانون ضريبي جديد مثير للجدل في مظاهرات تخللتها زيارة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لقوات الأمن، الأحد، موصيا رجال الأمن بحماية المحتجين، وذلك وفقا لفيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.