الصليب الأحمر يسحب 71 موظفا من اليمن بسبب تهديدات أمنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت منظمة الصليب الأحمر الدولية سحب 71 من موظفيها من اليمن بسبب تهديدات أمنية.

وقال روبرت مارديني، مدير الصليب الأحمر في الشرق الأوسط، في سلسلة تغريدات عبر تويتر إن الأحداث والتهديدات الأمنية الأخيرة في اليمن دفعت المنظمة إلى سحب 71 موظفا من اليمن، إذ أن هناك مؤشرات خطيرة، فالكثير من نشاطات المنظمة أوقفت، وهددت، واستهدفت.

وتابع مارديني بالقول: "هناك توجه لتوظيف الصليب الأحمر كأداة في الصراع. كل ذلك عليه أن يتوقف، ونحمل جميع الأطراف مسؤولية سلامة موظفينا.

وأضاف مارديني: "لا يمكننا أن نتحمل مخاطر إضافية بعد أقل من شهرين على مقتل أحد زملائنا في اليمن. سلامة موظفينا هي أولوية وجودنا في أي منطقة بالعالم."

وطالب مارديني جميع الأطراف على الالتزام بالمواثيق وتقديم الضمانات لاستكمال عمل المنظمة في اليمن لمساعدة كل اليمنيين.