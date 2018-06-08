أردوغان: سندخل سنجار وصولا لقضاء مخمور بالعراق إذا تطلب الأمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن قوات بلاده ستدخل إلى منطقتي سنجار وقنديل شمال العراق إذا تطلب الأمر وذلك لملاحقة "عناصر منظمة بي كي كي الإرهابية،" على حد تعبيره.

وأضاف أردوغان وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "سنذهب إلى أماكن تمركز جميع من يزعجون بلادنا،" متعهدا "بضرب إرهابيي بي كا كا في قنديل وسنجار وحتى في قضاء مخمور بالعراق إذا ما أقرت بغداد بعجزها عن إيجاد حل لذلك."

وبين تقرير الوكالة التركية أن القوات التركية ومنذ "11 مارس/ آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات بي كا كا في شمالي العراق وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي."