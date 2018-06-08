مقتل 4 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بغزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قتل أربعة فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب أكثر من 600 شخص بجروح الجمعة خلال مشاركتهم في مسيرات العودة التي انطلقت في قطاع غزة على الحدود مع إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو 48 طفلا و20 سيدة أصيبوا خلال المواجهات، فيما ذكرت الوكالة الفلسطينية للأنباء أن 117 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي.

وقد انطلقت مسيرات جماهيرية واسعة شارك فيها آلاف الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة في قطاع غزة، متجهين نحو المناطق الحدودية مع إسرائيل، إحياء لذكرى يونيو/ حزيران.

وأشعل الشبان الفلسطينيين الإطارات المطاطية، كما أطلقوا طائرات ورقية وبالونات تحمل العلم الفلسطيني.