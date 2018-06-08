ولي عهد الأردن: سلمية الاعتصامات لم تكن صدفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، إن سلمية الاعتصامات التي تشهدها بلاده لم تكن مصادفة مؤكدا أنها جاءت كذلك حصيلة وعي الشعب ومهنية رجال الأمن.

جاء ذلك في تدوينة لولي العهد الأردني على صفحته بانستغرام، حيث قال: "من زيارتي اليوم إلى مدينة الحسين الطبية، شهادة فخر برجال الدرك والأمن العام، ما حد منكم قصر ، سهركم ووقفتك كانت إلى جانب الوطن والشعب، وأخذت من وقت أسركم في هذا الشهر الفضيل. سلمية الاعتصامات لم تكن صدفة ولكنها جاءت حصيلة لوعي شعبنا ولمهنية تعاملكم وإنسانيتكم،بوركت سواعدكم إخواني."

من جهته قال عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني المكلف في تغريدة على صفحته بتويتر: "أجواء غاية في الإيجابية سادت اللقاءات التي جمعتنا والأخوة في مجلسي الأعيان والنواب والغرف الصناعية والتجارية والنقابات لتنفيذ مضامين كتاب التكليف السامي.الحوار والتشاور سيكون نهج الحكومة في إقرار السياسات العامة، وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل هو خطوة في هذا الاتجاه الأردن."